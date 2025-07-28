По словам зампредседателя комитета по охране здоровья Алексея Куринного, вирусный гепатит стал управляемой патологией

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Элиминация (исключение из числа распространенных заболеваний) в РФ вируса гепатита С является возможной целью к 2035 году. Такое мнение высказал на пресс-конференции в ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

По его словам, вирусный гепатит, в частности гепатит С, сегодня стал управляемой патологией.

"Создана база для того, чтобы начать длительный процесс для достижения цели - пока она не заявляется, но все-таки это возможная цель - элиминация гепатита С к 2035 году. Либо к 2030 году - это более ранняя амбициозная цель, но эта задача сегодня должна стоять перед страной совершенно очевидно", - сказал парламентарий.

По словам депутата, для достижения элиминации гепатита С нужно увеличивать финансирование, расширять охват скрининга и снижать стоимость лечения. "Последние два года мы наблюдаем, что приблизительно по 25-30% основных лекарственных препаратов теряют стоимость, в том числе благодаря тому, что они локализуются и выпускаются на территории Российской Федерации", - отметил он.

Зампред комитета Госдумы также перечислил уже достигнутые результаты в борьбе с гепатитом С, среди которых, по его словам - создание единой базы пациентов и обеспечение в полном объеме лечения детей с этим заболеванием.

Правительство РФ ранее разработало федеральный проект "Борьба с гепатитом С", который стартовал с начала 2025 года в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Он включает в себя льготное лекарственное обеспечение. Для выявления заболевания на ранней стадии и уточнения сведений о распространенности в стране с 2024 года скрининг на антитела к гепатиту C включен в профилактические осмотры и диспансеризацию некоторых групп взрослого населения. Также с того же года официально заработал федеральный регистр пациентов с хроническими вирусными гепатитами.