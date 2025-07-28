Программа направлена на формирование яркого гастрономического бренда каждого региона, развитие гастротуризма и привлечение туристов через вкус, культуру и локальные традиции

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Мурманская область стала пилотным регионом программы "ПроЕДУ по России", организованной Агентством стратегических инициатив (АСИ). Об этом сообщили в пресс-службе АСИ.

"Мурманская область - пилотный регион программы АСИ "ПроЕДУ по России". В рамках работы по развитию гастротуризма с 25 июля стартовал проект "Ряды". Это новое туристическое пространство в центре Мурманска и платформа для поддержки местных предпринимателей. Пока работа осуществляется в тестовом режиме перед запуском постоянно действующей площадки в 2026 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проект "Ряды" будет работать по выходным. В нем посетители могут познакомиться с местными товарами от финалистов конкурса "Сувенир года. Арктика", попробовать местные продукты и блюда от участников проекта "Арктическая кухня".

В пресс-службе добавили, что в августе стартует отбор новых участников проекта.

Программа "ПроЕДУ по России" направлена на формирование яркого гастрономического бренда каждого региона, развитие гастротуризма и привлечение туристов через вкус, культуру и локальные традиции.