Резиденты префрежимов ДФО и АЗРФ предложили ввести ипотечные льготы на деревянное жилье

Эти наработки будут обсуждаться на тематической сессии Восточного экономического форума - 2025, сообщила пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Резиденты преференциальных режимов Арктики и Дальнего Востока предложили донастроить систему лесоустройства и ввести ипотечные льготы на деревянное жилье. Предложения обсудят на тематической сессии Восточного экономического форума, сообщила пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

"Представители компаний - резидентов преференциальных режимов Арктики и Дальнего Востока предложили донастроить систему лесоустройства, регулирование цен на продукцию и ввести ипотечные льготы на деревянное жилье. Предложения приняты в работу и будут обсуждаться на тематической сессии Восточного экономического форума - 2025", - говорится в сообщении.

Член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Ролик отметил, что преференциальные режимы дали инвесторам широкие возможности для успешной реализации бизнес-проектов в отрасли. "Более половины реализующих проекты в лесной и целлюлозно-бумажной отрасли являются резидентами Свободного порта Владивосток (54%, или 48 инвестиционных проектов), еще 25 проектов реализуется резидентами ТОР. 18 - резиденты АЗРФ в Архангельской области и Республике Карелия. Лидер в области лесозаготовки - Приморский край, где в 2024 году было заготовлено 3,5 млн куб. м древесины", - сказал Ролик.

По словам заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Виталия Алтабаева, Дальний Восток обладает большим ресурсным потенциалом в лесной отрасли. Так, площадь земель лесного фонда в ДФО составляет 554 млн га - это 48% лесного фонда страны. В макрорегионе расположено 16% лесосек страны.

"Резиденты преференциальных режимов могут воспользоваться мерами государственной поддержки - платить налоги по сниженным ставкам, получить земельный участок без торгов и компенсировать страховые взносы за счет субсидирования. Это значительно снижает финансовую нагрузку, позволяет развивать отрасль и создать новые предприятия",- добавил гендиректор КРДВ Николай Запрягаев.

88 резидентов преференциальных режимов ТОР, СПВ, АЗРФ и Курильских островов РФ (КОРФ) по соглашениям с КРДВ вкладывают в лесную отрасль 120 млрд рублей. На данный момент вложено 34 млрд рублей, создано 6,8 тыс. рабочих мест. 43 проекта введены в работу.