Лидер ЛДПР также назвал высокий процент по ипотеке "лучшей рекламой чайлдфри"

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 28 июля. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что в России нужно запретить аборты, кроме тех, которые продиктованы медицинскими причинами.

"[Надо] запретить прерывание беременности, кроме медицинских показаний. Это сегодня действительно имеет большое значение", - сказал Слуцкий, выступая на форуме "Территория смыслов".

Он также назвал высокий процент по ипотеке "лучшей рекламой чайлдфри". "Нам действительно надо посмотреть, почему люди уезжают. У нас высокий процент по ипотеке - это лучшая реклама чайлдфри. Вот в этом направлении будем вместе работать", - добавил он.