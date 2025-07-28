Бойцы сервисного направления РСО начали с этого года обслуживать иностранных гостей региона

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 июля. /ТАСС/. Бойцы сервисного направления Российских студенческих отрядов (РСО) начали с этого года обслуживать гостей Сахалина, прибывших из-за рубежа. Об этом ТАСС сообщил куратор направления от регионального отделения РСО Дмитрий Мирошин.

"В этом году у нас появились работодатели, которые размещают туристов, приехавших на Сахалин из других стран, и бойцы студенческих отрядов занимаются созданием комфортных условий для работы и пребывания людей из Южной Кореи и КНДР, а также КНР и ЮАР", - сказал он.

Также куратор рассказал, как недавно участники РСО за короткий срок справились с расселением китайской делегации, состоящей из нескольких десятков человек.

"Наши бойцы общались с иностранцами при помощи переводчика, английским среди туристов владели не все, например, так было с делегацией из Китая. Ребята организовали размещение делегации из 30 человек буквально за 15 минут, помогли разнести вещи, проводили в ресторан. В итоге работодатель оценил работу сервисного направления Российских студенческих отрядов", - отметил Мирошин.

Ранее в пресс-службе РСО сообщали, что участниками трудового проекта Российских студенческих отрядов (РСО) в сфере туризма и гостеприимства в Сахалинской области стали 118 студентов из Республик Башкортостан, Татарстан и Чувашия, Новосибирской, Сахалинской и Томской областей, Пермского края и Санкт-Петербурга. Проект продлится до 10 сентября, молодые люди будут работать в качестве официантов, мойщиков посуды, уборщиков, консьержей, горничных, рабочих ландшафтного дизайна, помощников повара, продавцов-кассиров и бариста.

ТАСС - генеральный информационный партнер РСО.