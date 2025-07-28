Организатор волонтерского движения по реставрации мемориала Олеся Соловьева отметила, что родственники погибших продолжают приносить новые фотографии в рамках

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Мемориал памяти героев специальной военной операции на Варварке в Москве отреставрируют к ноябрю, фотографии погибших разместят на новых щитах и добавят информацию о каждом участнике. Об этом сообщила ТАСС организатор волонтерского движения по реставрации мемориала Олеся Соловьева.

"Весь процесс реставрации планируем завершить к концу октября", - рассказала Соловьева.

По ее словам, за последнее время мемориал разросся, родственники погибших продолжают приносить новые фотографии в рамках. "Однако в условиях плохой погоды большинство рамок портятся, а изображения скатываются и не подлежат восстановлению", - пояснила она.

Люди приезжали со всей России и привозили фотографии своих героев, вскоре их стало более тысячи. "Многие до сих пор продолжают скидывать цифровые варианты фотографий своих родственников, которых они хотели бы видеть на мемориале, считая это место уникальным, поскольку оно увековечивает память погибших в ходе СВО, но со временем мы осознали, что место памяти настолько переполнилось снимками, что люди стали закрывать новыми портретами лица других героев", - рассказала Соловьева.

"Мы решили, что необходимо упорядочить все фотографии и по возможности уместить снимки всех героев", - подчеркнула организатор волонтерского движения.

По назначению

После этого был разработан проект макетов, планшетов и щитов, которые позволят сгруппировать фотографии героев в соответствии с их подразделениями и местом службы. В данный момент мемориал разделен на определенные сектора условно - ополчения, "Эспаньолы", Минобороны, журналистов, военкоров и священников.

"Мы объединим на щитах снимки героев. Один щит будет умещать порядка 50 фотографий, там же будет указана определенная информация - имя, фамилия, годы жизни героя, позывной. Наверху на щите будет написано условное подразделение. Щит будет выглядеть красиво, достойно, чтобы вписываться в черту города", - рассказала Соловьева ТАСС.

На данный момент идет работа с родственниками погибших военных: волонтеры взаимодействуют с семьями, узнают необходимую информацию. В свою очередь фотографии плохого качества не просто оцифровываются, но и дорабатываются дизайнерам, которые занимаются улучшением качества портретов.

"У нас уже сформировалось немаленькое волонтерское движение, неравнодушные люди по своему желанию принимают в реставрации непосредственное участие", - заключила Соловьева.