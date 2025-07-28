В Калининграде янтарный комбинат изготовил главный приз для "Голосящего КиВиНа"

Статуэтка в форме поющей птицы сделана из янтаря

КАЛИНИНГРАД, 28 июля. /ТАСС/. Калининградский янтарный комбинат (КЯК, входит в госкорпорацию "Ростех") изготовил главный приз музыкального фестиваля "Голосящий КиВиН-2025" - статуэтку в форме поющей птицы. Почетная награда для участников фестиваля, который принимает курортный город Светлогорск на калининградском побережье Балтики, выполнен из янтаря и позолоченной латуни, сообщила пресс-служба предприятия.

"Главный приз для "Голосящего КиВиНа-2025" изготовлен в двух размерах: статуэтки высотой 45 см и 21 см. Каждая янтарная птица собрана из десятка янтарных элементов, самые маленькие из которых - пуговицы на жилете КиВиНа диаметром всего 2 мм", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при изготовлении статуэток художники комбината использовали технологии прессования: под воздействием температуры и давления камню придали удобную для обработки форму и необходимый оттенок, сохраняя его природные свойства. "Лапы, хохолок, клюв и микрофон сделаны из позолоченной латуни, поэтому сверкают и придают образу яркость и элегантность", - пояснили в пресс-службе.

Работа над главным призом продолжалась полтора месяца. Всего было изготовлено 17 статуэток. На два больших и 15 маленьких КиВиНов ушло 13 кг янтаря.

"Наши мастера с большой ответственность подошли к созданию статуэтки и применили новейшие технологические решения. Каждая деталь подгонялась и шлифовалась вручную, поэтому костюм сидит на птичке буквально "как влитой". Надеемся, что наш янтарный КиВиН станет новым символом популярного фестиваля", - приводит пресс-служба слова генерального директора Калининградского янтарного комбината Михаила Зацепина.

В этом году запись телевизионной версии фестиваля "Голосящий КиВиН" состоялась 27 июля. Победители получили янтарные статуэтки с КиВиНами.

О комбинате

АО "Калининградский янтарный комбинат" - единственное в мире предприятие, где ведется промышленная добыча янтаря-сырца и изготовление из него ювелирной и сувенирной продукции. Разрабатывает Приморское месторождение в Калининградской области, на территории которой сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря. В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, комбинат был передан под управление государственной корпорации "Ростех". Янтарь-сырец реализуется на электронной торговой площадке АО "Биржа "Восточная" и аукционах для переработчиков.