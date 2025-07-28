Также уберут два памятника советским воинам, указали в горсовете Дрогобыча

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Мемориал "Вечный огонь" в городе Дрогобыч Львовской области и два памятника советским солдатам в селе Михайлевичи в нескольких километрах от города будут демонтированы. Об этом сообщается в Telegram-канале горсовета Дрогобыча.

"После длительных бюрократических процедур Дрогобыч получил согласование на демонтаж этих постаментов <...>. Есть приказы Министерства культуры и стратегических коммуникаций о демонтаже", - заявил начальник городского управления культуры и развития туризма Владимир Ханас. Однако, по его словам, открытым остается вопрос имеющихся там захоронений.

"Демонтаж бетонных плит можно провести силами строительно-монтажного управления, но при наличии захоронений требуется процедура эксгумации и перезахоронения останков. К этому будет привлечен мемориально-поисковый центр "Судьба" Львовского облсовета", - сказал он.

В горсовете напомнили, что всю символику мемориала "Вечный огонь", которая "не относилась к захоронениям" - пятиконечную звезду, пушку и фигуру женщины-матери, демонтировали еще в начале 2022 года. Ранее в рамках "декоммунизации" в городе переименовали более тридцати парков, скверов и демонтировали несколько советских памятников.

Двумя неделями ранее в самом Львове был уничтожен мемориал советским воинам "Холм Славы". По словам мэра областного центра Андрея Садового, после сноса мемориала была проведена эксгумация захоронений, обнаружены останки 355 человек, в том числе советского разведчика Героя Советского Союза Николая Кузнецова, которые перезахоронят на Голосковском кладбище. При этом Садовый заявил, что власти Львова "готовы обменять эти останки на украинских защитников".

В Москве назвали эксгумацию захоронений и предложение мэра Львова обменять эксгумированные останки советских воинов с "Холма Славы" на украинских военнопленных подтверждением финальной стадии нравственной деградации неонацистского киевского режима.