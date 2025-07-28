Врио главы Коми Гольдштейн поручил ускорить переход региона на платформу МАХ

Мессенджер станет обязательной частью программного обеспечения для всех государственных и муниципальных служащих в регионе

СЫКТЫВКАР, 28 июля. /ТАСС/. Врио главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн поручил ускорить переход региона на защищенную платформу национального мессенджера MAX. Он станет обязательным для всех государственных и муниципальных служащих, сказал Гольдштейн на заседании правительства.

"Цифровой суверенитет страны и информационная безопасность сегодня должны находиться на первом плане, а государственное управление и диалог с гражданами необходимо вести в безопасной, контролируемой и надежной среде. Именно такой средой должен стать мессенджер MAX"- сказал Гольдштейн.

Мессенджер станет обязательной частью программного обеспечения для всех государственных и муниципальных служащих в Коми. Вся деловая переписка должна быть через МАХ, и на компьютерах, и на мобильных устройствах, поручил Гольдштейн.

Планируется интегрировать MAX с региональными системами, чтобы жители могли получать через мессенджер справки, консультации, оплачивать услуги, узнавать о ходе строительства важных объектов, получать уведомления о состоянии окружающей среды.

По данным пресс-службы главы региона, в Коми будет создан центр компетенций по работе с платформой, чтобы не зависеть от внешних подрядчиков, а самостоятельно готовить разработчиков, создавать чат-ботов и цифровых помощников под нужды региона. Правительству республики поставлена задача разработать предложения по стимулированию малого и среднего бизнеса к переходу на MAX, включить курсы по безопасному использованию мессенджера в школьные и студенческие программы.