Постановление вступит в силу через десять дней

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Таксопаркам и сервисам каршеринга с услугами водителя в Петербурге теперь нельзя нанимать иностранных граждан, которые работают по патентам. Запрет введен до конца 2025 года, сообщила пресс-служба правительства города.

"Губернатором Санкт-Петербурга в соответствии с пунктом 6 статьи 18.1 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" принято решение об установлении запрета на привлечение хозяйствующими субъектами иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по виду экономической деятельности "деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем" (код ОКВЭД 49.32) на период до конца 2025 года", - говорится в сообщении.

Решение направлено на повышение качества и безопасности услуг в сфере такси и создание дополнительных возможностей для трудоустройства граждан Российской Федерации.

Для компаний и предпринимателей предусмотрен трехмесячный переходный период, в течение которого они смогут завершить действующие трудовые отношения и привлечь новых работников для осуществления своей деятельности по указанному ОКВЭД.

Введение запрета до конца 2025 года позволит на практике оценить его социально-экономическое влияние на жизнь города и принять взвешенное решение о необходимости применения подобных мер в 2026 году.

Постановление вступит в силу через десять дней.