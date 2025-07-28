Причиной введения временных рамок священнослужители назвали желание структурировать организацию проведения исламских проповедей

НАЛЬЧИК, 28 июля. /ТАСС/. Духовное управление мусульман (ДУМ) Кабардино-Балкарии (КБР) установило максимальную продолжительность пятничной проповеди (хутбы). Теперь это время не должно превышать 20 минут, сообщили ТАСС в региональном ДУМ.

"Установить в мечетях регламент продолжительности пятничной хутбы не более 15-20 минут. Имамам-хатыбам надлежит готовить проповедь заранее, обеспечивая ее содержательность, ясность и соответствие указанной временной рамке", - говорится в сообщении ДУМ КБР.

Причиной введения временных рамок священнослужители называют желание структурировать организацию проведения исламских проповедей.

"Иногда проповедь может вестись в сильную жару, когда многие верующие находятся под открытым солнцем прямо на улице. Или бывают случаи, когда имам слишком затягивает хутбу и прихожане начинают утомляться. Чтобы избежать подобного, нами и было принято такое решение", - рассказал ТАСС заместитель председателя ДУМ КБР Алим Сижажев.

Рекомендация ДУМ КБР вступила в силу сразу после опубликования. Новые правила подлежат соблюдению во всех подведомственных религиозных организациях, пояснили в духовной организации.