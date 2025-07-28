Эвакуироваться из квартиры женщине помогла ее собака по кличке Жора

АСТРАХАНЬ, 28 июля. /ТАСС/. Стена в одной из квартир частично обрушившегося жилого дома в Астрахани рухнула прямо на хозяйку, ее откинуло в соседнюю комнату, благодаря чем она и спаслась. Эвакуироваться из квартиры женщине помогла ее собака по кличке Жора, рассказала ТАСС сама хозяйка квартиры Валентина Гуренко.

Днем в пятиэтажном аварийном жилом доме в Астрахани на улице Ляхова произошло обрушение части квартир с пятого по первый этаж. Из здания эвакуированы 16 человек. Спасатели вручную разбирают завалы.

"Я на кухне готовила обед. Услышала треск в комнатах непонятный. Я зашла в комнату большую и стена рухнула на меня и меня волной отбросило, унесло в коридор. Это меня и спасло. На площадке народу почти не было, я стала кричать что рушится дом, я кричала "Спасайтесь!". Выбираться мне помог пес. У нас внизу прорвало трубу с горячей водой и он тащил меня быстро на выход", - рассказала Гуренко.

Она отметила, что в настоящее время чувствует себя нормально, а псу по кличке Жора досталось очень много внимания - все его жалели.

"Он немножко волнуется, непривычная обстановка. Его накормили, воду дали, его все жалеют. Не знаю когда он будет нормально жить, ведь сначала нам предлагают муниципальное жилье с подселением, а мы привыкли на своем диване спать. Много потеряно, документы утеряны, паспорт спасла", - подчеркнула женщина.

По факту частичного обрушения дома возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 (халатность) и ст. 168 (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности) УК РФ. Власти города ввели режим ЧС, владельцам частично или полностью разрушенных квартир выплатят компенсации.