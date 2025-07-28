Рейсы будут осуществляться с 5 по 19 октября по воскресеньям

ПЕТРОЗАВОДСК, 28 июля. /ТАСС/. Росавиация поддержала заявку на продолжение субсидирования авиаперевозок между Петрозаводском и Калининградом. Регулярные рейсы продлены до конца декабря, сообщили в Минтрансе Карелии.

"По итогам отбора Росавиацией поддержана заявка на продолжение субсидирования авиаперевозок между Петрозаводском и Калининградом. Рейсы будут осуществляться с 5 по 19 октября по воскресеньям <...>. С 27 октября по 29 декабря авиаперевозка пассажиров будет организована по понедельникам", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что полеты в Калининград будут выполняться с января по май раз в неделю, а с июня по август - дважды в неделю.