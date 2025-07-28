В Петербурге основной этап ремонта Невского проспекта стартует 13 августа

Общий график производства работ со снятием движения по Невскому проспекту займет с 13 по 27 августа, сообщил вице-губернатор города Николай Линченко

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Основной этап ремонта Невского проспекта с перекрытием движения стартует 13 августа, 28 августа движение вновь будет открыто. Об этом сообщил вице-губернатор города Николай Линченко в рамках программы "Петербург - город решений" на канале "Санкт-Петербург".

"Общий график производства работ со снятием движения по Невскому проспекту займет с 13 по 27 августа. То есть, 28 августа [движение] будет открыто", - сказал Линченко.

Как отметил вице-губернатор, в ходе ремонта Невского проспекта поперечные связи по Адмиралтейскому проспекту, Садовой улице, Литейному проспекту и Площади Восстания сохранятся. Последний раз, добавил Линченко, ремонтные работы на главной улице города велись семь лет назад. Кроме того, если в 2018 году производилась только замена верхнего слоя асфальта, сейчас планируется заменить нижний слой асфальта, а также выполнить усиление мест, подвергающихся усиленному давлению - перекрестков, остановок общественного транспорта

Сократить время полного комплекса ремонтно-монтажных работ поможет перекрытие движения на Невском проспекте. С 13 по 20 августа будет перекрыт участок от набережной реки Мойки до Садовой улицы, с 15 по 20 августа от Адмиралтейского проспекта до Садовой улицы, с 17 по 20 августа от Адмиралтейского проспекта до набережной реки Фонтанки (включая перекресток с Садовой улицей), с 18 по 20 августа от Адмиралтейского проспекта до Литейного проспекта (без перекрестка с Садовой улицей), с 21 по 22 августа от Садовой улицы до площади Восстания, с 21 по 27 августа от Литейного проспекта до площади Восстания и с 18 по 20 августа от набережной реки Фонтанки до площади Восстания

По словам Линченко, сначала будут проводиться подготовительные работы, с 4 по 8 августа планируется приступить к работам на Дворцовом проезде без перекрытия движения, с 6 по 12 августа ремонт будет вестись на перекрестке Невского и Литейного проспектов. Работы будут выполняться с сужением проезжей части и сохранением движения по 1-3 полосам.