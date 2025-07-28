Доля страдающего от голода в Африке населения в 2024 году превысила 20%, или 307 млн человек, говорится в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации

ЖЕНЕВА, 28 июля. /ТАСС/. Доля мирового населения, страдающего от недоедания, за прошедший год сократилась до 673 млн человек, однако количество голодающих в странах Африки и Западной Азии растет. Это следует из доклада о состоянии продовольственной безопасности и питания в мире, опубликованного Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН.

"В 2024 году от голода страдали 8,2% мирового населения, или около 673 млн человек, по сравнению с 8,5% в 2023 году и 8,7% в 2022 году", - указывается в тексте. Отмечается, что эта положительная тенденция "резко контрастирует с неуклонным ростом числа голодающих в Африке и Западной Азии". Доля населения, страдающего от голода в Африке, в 2024 году превысила 20%, или 307 млн человек. В Западной Азии она составила 12,7%, или более 39 млн человек.

В докладе прогнозируется, что 512 млн человек будут страдать от хронического недоедания к 2030 году. При этом почти 60% голодающих придутся на страны Африки.