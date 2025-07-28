Наиболее значимым источником субъективного благополучия респонденты назвали семью и отношения с близкими

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Два наиболее заметных снижения уровня счастья у россиян наблюдается в возрасте около 30 лет и 50-54 лет. Об этом говорится в результатах совместного исследования консалтинговой компании "Яков и партнеры" и компании "Ромир" (текст есть у ТАСС).

"Любопытную картину показывает возрастная динамика счастья. Уровень субъективного благополучия в течение жизни формирует так называемую U-образную кривую. Два наиболее заметных снижения приходятся на периоды около 30 лет и 50-54 лет. Это соответствует международным исследованиям, проведенным в США, Германии, Японии и странах Евросоюза", - рассказали эксперты.

Россияне, как правило, достигают профессиональной устойчивости и успешно создают семьи к 35-40 годам. После 55 лет уровень удовлетворенности жизнью также демонстрирует восходящую динамику. Это может быть обусловлено появлением большего количества времени для личных интересов, открытием новых увлечений и хобби, а также возможностью уделять больше внимания семье и внукам, объяснила управляющий директор "Ромир" Инна Караева.

Согласно исследованию, около 65% россиян удовлетворены своей жизнью, а 63% считают себя счастливыми. Вопреки распространенному мнению, уровень дохода, пол и образование практически не влияют на ощущение счастья. Например, среди респондентов с доходом ниже 50 тыс. рублей и выше 100 тыс. рублей уровень счастья практически одинаков.

Наиболее значимыми источниками счастья респонденты назвали семью и отношения с близкими (около 70% опрошенных), здоровье (53% респондентов) и финансовое положение (42% участников опроса). "Причем существенную роль также играет тип семейных отношений: уровень счастья среди тех, кто официально состоит в браке, оказался выше на 9 п.п., чем среди тех, кто живет в гражданском союзе", - подчеркнули эксперты.

Наличие детей также оказывает существенное влияние на субъективное благополучие. Среди родителей, воспитывающих одного ребенка, счастливы 69%, при двух детях этот показатель увеличивается до 71%, а в семьях с тремя детьми достигает 80%. Особенно выраженное повышение уровня счастья отмечается у женщин после рождения первенца - в этом случае прирост составляет сразу 14 п.п., сообщила директор Института исследований экономики "Яков и партнеры" Елена Кузнецова.

Счастье и работа

Согласно результатам исследования, уровень счастья заметно различается в зависимости от формы занятости. Среди предпринимателей 76% считают себя счастливыми. Работающие по найму - вторая по уровню счастья категория: 63,7% довольны своей жизнью. При этом неработающие по собственному желанию менее счастливы, чем работающие. А самый низкий уровень счастья зафиксирован среди тех, кто находится в поиске работы. В этой группе мужчины чувствуют себя менее счастливыми, чем женщины, с разницей в 9 п.п.

Работа нередко становится дополнительным источником общего чувства удовлетворенности жизнью, показывают итоги опроса. Около 45% респондентов отметили, что получают удовольствие от своей профессиональной деятельности. Наибольшая вовлеченность зафиксирована в возрастной группе от 35 до 44 лет: любовь к своей работе выразили половина опрошенных. Среди молодежи от 18 до 24 лет этот показатель составляет 31%.

Главными характеристиками "счастливой работы" респонденты назвали достойную зарплату (указали 67% женщин и 65% мужчин), соответствие интересам (44% мужчин и 43% женщин) и приятный коллектив (40% женщин и 28% мужчин).

"Причем респонденты, считающие свою работу полезной, значимой и соответствующей своим интересам, демонстрируют уровень счастья на 7-11 процентных пунктов выше, чем те, кто не находит этих качеств на своей текущей работе. Это говорит о том, что работа влияет на наше чувство благополучия куда глубже, чем принято считать", - заключил руководитель направления исследований института "Яков и партнеры" Павел Егоров.

Исследование было проведено в мае 2025 года среди 2,6 тыс. россиян.