По словам председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, это может произойти до конца осенней сессии ГД

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Госдума до конца осенней сессии может принять закон об охране озера Байкал. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.

"Мы планируем вынести поправки на рассмотрение комитета в осеннюю сессию. Если депутаты поддержат предложенные изменения, то окончательное принятие закона [об охране Байкала] возможно до конца осенней сессии, учитывая, что согласования всех федеральных органов есть, Российская академия наук поддерживает предложения. На экспертном совете недавно мы обсудили этот вопрос. Продолжаем работать", - сказал Кобылкин.

Он отметил, что ключевые положения поправок ко второму чтению включают "четко определенные случаи возможного перевода земель для инженерной защиты от паводков и селей, строительства дорог и инфраструктуры, создания мест погребения, объектов электросетевого хозяйства, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, противопожарных разливов для защиты населенных пунктов".

По словам Кобылкина, предусматривается возможность проведения сплошных рубок погибших лесных насаждений, однако исключительно при наличии позиции Российской академии наук (РАН). "Перечень участков для рубки лесных насаждений с целью лесовосстановления также рассматриваются комиссией [по обеспечению охраны озера Байкал и социально-экономическому развитию Байкальской природной территории] с обязательной позицией РАН", - сказал депутат.

О законопроекте

Инициативу внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов в июне 2023 года, законопроект был принят в первом чтении в июле того же года. Поправками дополняются законы "Об охране озера Байкал" и "Об экологической экспертизе". Как отмечали авторы законопроекта, новые нормы направлены на решение накопившихся проблем, связанных с невозможностью обеспечить полноценную экологическую и противопожарную безопасность, а также защитить права проживающих на Байкальской природной территории (БПТ) граждан. Так, законопроект даст возможность строить селезащитные сооружения, чтобы не допустить попадания вредных веществ из уже закрытого Байкальского целлюлозно-бумажного комбината в озеро, и создавать отвечающую экологическим требованиям туристическую инфраструктуру.

15 октября 2023 года председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету Думы проработать вопрос об исключении нормы о сплошной рубке из законопроекта. По его мнению, профильному комитету необходимо при доработке законопроекта ко второму чтению "найти решение, которое оберегло бы от поспешных шагов". Позицию Володина тогда же поддержал министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, который подчеркнул, что запрет на сплошные рубки необходимо сохранить в законе. Он также предложил продумать возможность перевода категории земель БПТ "под конкретные вещи, которые тоже в законе прописать". В свою очередь президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека 4 декабря 2023 года заявил, что подход к охране Байкала должен учитывать интересы местных жителей и интересы защиты самого озера.

Полный текст интервью будет опубликован в 6:30 мск.