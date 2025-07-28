В ОП предупредили о штрафе за отказ оформить регистрацию при сдаче жилья

Ответственность с собственника снимается только в двух случаях

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Отказ оформить квартиросъемщикам временную регистрацию грозит собственникам жилья штрафами до 7 тыс. рублей. Об этом рассказал ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"Человек обязан зарегистрироваться по месту пребывания не позднее 90 дней с момента переезда. То есть, если человек снял жилье более чем на 90 дней, он обязан оформить временную регистрацию в нем. А собственник жилья не должен в этом препятствовать. Размер штрафа для собственника жилого помещения составляет от 5 000 до 7 000 рублей для Москвы и Санкт-Петербурга и от 2 000 до 5 000 рублей для других регионов России (ст. 19.5.1 КоАП РФ)", - сказал он.

Ответственность с собственника снимается только в двух случаях: если жильцы приходятся ему близкими родственниками или если квартиранты имеют постоянную регистрацию в том же регионе, где снимают жилье.

Машаров также прокомментировал расхожие опасения насчет временной регистрации квартирантов. "Многие граждане, которые сдают квартиру в аренду, боятся оформлять временную регистрацию своим квартирантам. Однако стоит понимать, что временная регистрация не дает права собственности на жилое помещение", - сказал он.

Квартиранту, проживающему в новом месте без регистрации более 90 дней, тоже может быть выписан штраф: от 3 000 до 5 000 рублей в Москве и Санкт-Петербурге и от 2 000 до 3 000 рублей в других регионах (ст. 19.15.2 КоАП РФ).