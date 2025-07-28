Около 70% опрошенных наиболее значимыми источниками счастья назвали семью и отношения с близкими, говорится в материалах консалтинговой компании "Яков и партнеры" и "Ромира"

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Семья и отношения с близкими являются главным фактором счастья для 70% россиян. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования консалтинговой компании "Яков и партнеры" и "Ромира", которые имеются в распоряжении ТАСС.

Онлайн-опрос с участием 2,6 тыс. совершеннолетних россиян проводился в мае.

"Наиболее значимыми источниками счастья респонденты назвали семью и отношения с близкими (около 70% опрошенных), здоровье (53% респондентов) и финансовое положение (42% участников опроса)" - говорится в сообщении. При этом, по словам исследователей, уровень дохода, пол и образование практически не влияют на ощущение счастья.

Также сообщается, что около 65% россиян удовлетворены своей жизнью, а 63% считают себя счастливыми.

Согласно исследованию, на уровень счастья влияет количество детей. Так, среди родителей одного ребенка счастливы 69%, двух детей - 71%, а трех - 80%. Влияет и занятость респондентов: предприниматели (76%) счастливы чаще работающих по найму (63%), а самые несчастливые - в поисках работы.

Исследование выявило главные критерии работы, приносящей чувство удовлетворенности. "Главными характеристиками "счастливой работы" респонденты назвали достойную зарплату (указали 67% женщин и 65% мужчин), соответствие интересам (44% мужчин и 43% женщин) и приятный коллектив (40% женщин и 28% мужчин)", - говорится в сообщении.