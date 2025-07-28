Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин

МЕЛИТОПОЛЬ, 29 июля. /ТАСС/. Правительство РФ из резервного фонда выделит Минприроды РФ более 52 млн рублей для финансирования работы четырех управляющих охраняемыми территориями госучреждений в Донбассе и Новороссии, а также на закупку 139 контейнеров для сбора отходов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Выделить Минприроды России в 2025 году из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 52 272,4 тыс. рублей на финансовое обеспечение мероприятий по социально-экономическому развитию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, а также мероприятий, связанных с обеспечением жизнедеятельности и восстановлением инфраструктуры на территориях указанных субъектов РФ", - говорится в документе.

Указано, что 50 млн рублей направят на предоставление субсидий из федерального бюджета четырем подведомственным Минприроды России ФГБУ, "осуществляющим управление особо охраняемыми природными территориями федерального значения, на финансовое обеспечение выполнения этими учреждениями государственного задания в целях финансирования их деятельности".

Еще почти 2,3 млн рублей получит ППК по формированию комплексной системы обращения с ТКО "Российский экологический оператор" на закупку "139 контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов".

Минприроды России поручено проконтролировать использование средств.