Для популяризации рабочих профессий следует проводить экскурсии на промышленные предприятия, также отметил замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Работу на производстве надо внести в перечень индивидуальных достижений, за которые абитуриенту начисляются дополнительные баллы к ЕГЭ. Такое мнение высказал ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

"Для тех, кто является высококвалифицированным рабочим, имеет опыт на производстве, эту практику можно учитывать и в баллах к ЕГЭ. Можно подумать над тем, чтобы не только ЕГЭ был мерилом знаний, но и профессиональный стаж, опыт работы в той сфере, куда потом специалист с высшим образованием захочет вернуться", - сказал Гриб.

Он отметил, что таким образом можно вспомнить советский опыт, когда большинство поступало в вузы после работы на предприятии с рекомендацией от работодателя. "Надо давать льготы как в СССР армейской и рабочей молодежи. Кто-то поработал на производстве год-два, может у него чуть меньше баллов ЕГЭ, но он профессионально ориентирован, он уже профессию прошел, будущий специалист и это, я считаю, можно учитывать", - сказал Гриб.

По его мнению, для популяризации рабочих профессий надо проводить экскурсии на промышленные предприятия. Кроме того, считает замсекретаря ОП, на заочную форму обучения в профильные вузы надо брать студентов, уже поработавших на производстве.

Сейчас в перечень индивидуальных достижений, за которые можно получить дополнительные баллы, входят спортивные достижения (разряды, звания, знак ГТО); аттестат об образовании с отличием, золотая или серебряная медаль; волонтерская деятельность; участие и победы в олимпиадах (школьных, всероссийских, международных); победа в чемпионате по профмастерству среди инвалидов "Амбилимпикс"; успешное написание итогового сочинения; участие в спецоперации; наличие дополнительного образования; посещение профориентационных мероприятий для целевиков.