Депутат Гаврилов выступил за федеральную выплату к 1 сентября семьям с детьми

Председатель комитета ГД по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям указал, что сейчас доступ к такой помощи привязан к месту проживания, а не к факту необходимости подготовить ребенка к школе

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Выплату для льготных категорий семей с детьми к 1 сентября следует сделать федеральной и распространить на все регионы России. Об этом сообщил ТАСС председатель комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция КПРФ). Сейчас такие выплаты существуют в части субъектов РФ в форме региональных пособий для нуждающихся, многодетных семей и семей в трудной жизненной ситуации.

"Во всех регионах России дети в начале сентября отправляются в школу. Где-то родители могут рассчитывать только на федеральное универсальное пособие, размер которого зависит от доходов и количества имущества в семье. А где-то действуют дополнительные региональные выплаты, выделенные на покупку школьной формы, письменных принадлежностей и даже рюкзаков. Так, доступ к помощи оказывается напрямую привязан к месту проживания, а не к самому факту необходимости подготовить ребенка к школе", - отметил он.

Сейчас много говорится о поддержке семей, но отсутствие единых принципов распределения такой помощи создает разрывы между регионами не только в материальном, но и в символическом плане - ведь получается, что семья в одном регионе видит и получает ощутимую поддержку, а в другом - вынуждена справляться самостоятельно, подчеркнул депутат.

"Речь не идет о полном выравнивании условий, но базовый ориентир на равный старт при подготовке к учебному году мог бы придать этим мерам поддержки более целостный системный характер. Выплата в размере, соразмерном базовым затратам на подготовку школьника, могла бы стать минимальной гарантией от государства для всех многодетных, нуждающихся семей, где есть ребенок-школьник, независимо от региона. Такая мера не отменяет целевых и адресных программ, которые должны учитывать особенности и уязвимость отдельных категорий семей. Базовая сумма могла бы значительно снизить напряженность, особенно для семей, находящихся в ситуации, когда финансовая нагрузка перед школой ощущается наиболее остро", - считает Гаврилов.