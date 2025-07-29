По словам академика РАН, особенно сложно приходится людям в возрасте в связи с наличием различных хронических заболеваний

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Ситуация с задержкой вылетов в результате кибератаки на компанию "Аэрофлот" может повлечь негативные последствия для здоровья пассажиров таких рейсов. Об этом сообщил ТАСС эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"Конечно, он (рост заболеваемости - прим. ТАСС) будет. Люди настроились, там большая группа людей, сейчас отпускной период. Естественно, это все спровоцирует такие неблагоприятные последствия для организма. <…> А ведь наши авиакомпании никогда не обозначат конкретные сроки: знают, что еще двое суток не полетят, но откладывают рейс всего на два часа", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном росте заболеваемости в связи с ситуацией.

По его словам, особенно сложно приходится людям в возрасте в связи с наличием различных хронических заболеваний. Также нелегко и семьям с маленькими детьми. "Медицина в аэропортах и на вокзалах не системная. Хорошо, что есть возможность неотложной помощи вне зависимости от места прописки и так далее. Человек вместо того, чтобы ходить по берегу моря или в лесу гулять, сидит в аэропорту без знания, что будет с ним, через сколько он полетит, и полетит ли он. Все это большой стресс, негативный фактор [для здоровья]. Мы настроили больших и современных залов ожидания, но для того, чтобы войти и через полтора часа вылететь в нужном направлении, а не находиться там сутками", - объяснил врач.

В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" отменила 49 пар рейсов в Москву и в обратном направлении в связи со сбоем информационных систем, сообщил ранее авиаперевозчик. В пресс-службе Генпрокуратуры России отметили, что причиной сбоя в информационной системе "Аэрофлота" стала хакерская атака.