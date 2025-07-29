Глава комитета Госдумы по информполитике также заверил, что "никаких сбоев с предустановкой первичного обязательного ПО на устройства Apple не было"

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Российский магазин приложений Rustore должен быть доступен к загрузке и на активированных до вступления в силу соответствующего закона устройствах Apple. Для новых же гаджетов программа должна предлагаться при первом подключении к интернету в числе приложений из списка обязательных к предустановке в РФ на устройства Apple, отметил в беседе с ТАСС глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

"Его [Rustore] можно будет установить. Ведь когда мы открываем устройство, это не значит, что там заложена установка программного обеспечения. Это значит, что при первом включении сети Интернет оно в него закачивается", - сказал глава думского комитета, отвечая на вопрос о том, как закон об обязательной предустановке Rustore на айфоны будет реализован на устройствах, купленных до выхода закона.

Боярский также заверил, что "никаких сбоев с предустановкой первичного обязательного ПО на устройства Apple не было". "Действительно предустанавливалось", - констатировал он.

О законе

Закон о запрете ограничивать предустановку Rustore на устройства президент РФ Владимир Путин подписал 7 июля. Согласно документу, при использовании и продаже в РФ некоторых технически сложных товаров с предустановленным программным обеспечением (ПО) потребителю должна быть обеспечена возможность устанавливать программы с использованием Rustore. Не допускаются ограничения на работу как самого Rustore (и других предустановленных программ), так и скачанных оттуда приложений. В том числе нельзя запрещать поиск, обновление приложений, управление настройками. Нельзя также и применять особые требования к формированию цен на услуги.

Кроме того, запрещается ограничивать функционал гаджета. В частности, не должно быть ограничений на оплату в Rustore и его приложениях. Невыполнение этих положений, а также требования о предустановке отечественных приложений, включая Rustore, будет являться недостатком товара.