Депутат Метелев предложил ввести предупреждающие надписи на упаковках вейпов

Парламентарий также отметил, что яркое оформление упаковки способствуют формированию ложного представления о безопасности устройств у несовершеннолетних

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев направил письмо на имя главы Росстандарта Антона Шалаева с просьбой рассмотреть возможность внесения изменений в ГОСТ, регулирующий производство никотинсодержащих жидкостей. Депутат предлагает обязать производителей размещать на упаковках вейпов и никотинсодержащих жидкостей предупредительные надписи о вреде потребления этой продукции, аналогично требованиям, действующим в отношении сигарет. Текст письма есть в распоряжении ТАСС.

Как отмечается в письме, в соответствии с пунктом 4.11.8 ГОСТ 3935-2000 "Сигареты. Общие технические условия" на одну из больших сторон каждой пачки сигарет наносится надпись "Курение убивает", занимающая не менее 30% площади, а на противоположной стороне размещается другая предупреждающая надпись, занимающая не менее 50% поверхности. При этом, отмечает Метелев, аналогичные требования к упаковке вейпов и никотинсодержащей жидкости отсутствуют.

"Полагаю целесообразным внести изменения в ГОСТ Р 58109-2018 "Жидкости для электронных систем доставки никотина. Общие технические условия", направленные на введение требования о размещении на упаковке предупредительных надписей о вреде потребления никотинсодержащей продукции", - написал Метелев.

В письме также отмечается, что яркое оформление и стилизованные изображения фруктов, десертов и сладостей на упаковке вейпов и никотинсодержащих жидкостей способствуют формированию ложного представления об их безопасности у несовершеннолетних.