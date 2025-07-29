Штраф составит от 4 до 5 тыс. рублей

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Штраф от 4 до 5 тыс. рублей грозит иностранным гражданам, которые нарушили срок обращения за внесением изменений в разрешение на работу или патент. Об этом говорится в материалах Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД РФ, с которым ознакомился ТАСС.

"За нарушение иностранным гражданином срока обращения за внесением изменений в сведения, содержащиеся в разрешении на работу или патенте, либо за необращение за внесением таких изменений предусмотрена административная ответственность по ч. 4 ст. 18.10 КоАП с наложением штрафа в размере от 4 до 5 тыс. рублей", - указано в материалах.

В МВД пояснили, что в случае изменения иностранцем фамилии, имени, отчества или данных паспорта он обязан внести соответствующие изменения в разрешение на работу или патент. "Если такие изменения произошли, пока иностранец находится за пределами РФ, то ему необходимо обратиться в территориальный орган МВД России в течение семи рабочих дней со дня въезда в Россию", - отметили в службе.

Если иностранец поменял свои данные либо паспорт, находясь в России, то ему следует обратиться в территориальный орган МВД России в течение семи рабочих дней со дня изменения фамилии, имени, отчества либо данных паспорта. При этом он подает заявление по установленной форме и предъявляет паспорт. "Подавать заявление нужно в тот территориальный орган МВД России, который выдал патент или разрешение на работу. Сделать это можно как лично, так и через ММЦ "Сахарово" в Москве либо ФГУП "ПВС" МВД России в иных регионах", - пояснили в ведомстве.