НСПК: большинство россиян продолжают следить за новостями даже на даче

При этом 7% респондентов сознательно устраивают себе информационный детокс

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Большинство россиян продолжают интересоваться новостями даже во время дачного отдыха. Об этом свидетельствуют данные опроса Национальной системы платежных карт (НСПК), есть в распоряжении ТАСС.

"Чаще других за новостями на даче продолжает следить старшее поколение. В то же время мы наблюдаем, что молодежь в целом значительно реже интересуется событиями в стране и мире, вне зависимости от места, где находится. Доля молодых людей в возрасте 18-24 лет, в принципе не следящих за новостями, почти в 2,5 раза выше, чем в среднем среди участников опроса", - рассказала руководитель Центра маркетинговых исследований НСПК Анастасия Борисова.

По данным исследования, 86% респондентов не отказываются от новостной повестки: находясь на даче, 34% следят за новостями регулярно, 36% - время от времени, а 16% - редко. При этом 7% сознательно устраивают себе информационный детокс, а 6% вовсе не интересуются событиями.

Главным источником получения информации на даче остается интернет, включая социальные сети и мессенджеры. Также популярны телевизионные передачи, радиопрограммы и живое общение. Молодежь чаще других узнает о событиях из разговора с близкими.

Потребительские предпочтения при выборе контента во многом зависят от возраста. Люди 25-44 лет чаще предпочитают развлекательные форматы: сериалы, фильмы, короткие видео и музыку. Молодые респонденты до 24 лет отдают предпочтение образовательным и познавательным проектам. Группа россиян 45-65 лет в основном ориентируется на новостной контент, хотя интерес к развлекательным материалам у этой аудитории также сохраняется.

Исследование также показало, что на даче россияне в целом потребляют медиаконтент реже, чем в городе: 48% реже смотрят фильмы и телепередачи, 47% - читают онлайн-издания, 45% - практически не следят за пользовательским контентом во всемирной сети, а 43% реже слушают радио и подкасты. При этом только чтение книг демонстрирует обратную тенденцию - на даче к ним обращаются чаще.

Интерес к дачной тематике также оказался разным. Так, 42% опрошенных заявили, что не интересуются материалами на эту тему. Среди тех, кто следит за дачной тематикой, треть предпочитают форумы и ресурсы для обмена опытом, четверть - онлайн-издания. Наименьший интерес к дачной повестке продемонстрировала молодежь и жители Северо-Западного федерального округа.

Опрос проводился среди 2 тыс. жителей российских городов в возрасте от 18 до 65 лет, являющихся держателями банковских карт.