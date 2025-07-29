Выплаты будут увеличены работающим пенсионерам

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Пенсии работающим пенсионерам будут повышены с 1 августа. Об этом сообщила ТАСС член комитета Совфеда по социальной политике Наталья Косихина.

"С 1 августа вступают в силу важные изменения, затрагивающие различные сферы жизни россиян. В социальной сфере произойдет повышение пенсий для работающих пенсионеров. Выплаты будут увеличены на основе пенсионных баллов, начисленных за 2024 год", - сказала сенатор.

По словам Косихиной, прибавка будет индивидуальной и будет зависеть от заработка и пенсионных коэффициентов.

В РФ с 1 января 2025 года возобновилась индексация пенсий для работающих пенсионеров. Если работающий пенсионер завершил в июле свою трудовую деятельность, то с августа он начнет получать пенсию в полном объеме, с учетом всех индексаций, которые не начислялись в период его работы.