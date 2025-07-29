В Якутии пострадавшим от паводка 268 жителям направили первые выплаты

Их общая сумма составила 5 млн 120 тыс. рублей

ЯКУТСК, 29 июля. /ТАСС/. Первые выплаты направлены 268 пострадавшим от дождевого паводка жителям Якутии, которые подали заявления на материальную и финансовую помощь. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минтруда.

Единовременную материальную помощь (10 тыс. рублей на человека) и финансовую помощь пострадавшим (50 тыс. или 100 тыс. рублей на человека в зависимости от степени утраты имущества первой необходимости) при региональной ЧС с 2025 года осуществляет Минтруд Якутии.

"По состоянию на утро 29 июля направлены выплаты на сумму 5 млн 120 тыс. рублей 268 получателям мер поддержки", - сообщили в министерстве.

В целом через платформу государственных сервисов поступило свыше 1,9 тыс. заявлений: на оказание единовременной материальной помощи - 1 412 заявлений, на оказание финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости в результате ЧС - 555.

Обильные осадки в начале июля на северо-востоке республики вызвали подъем воды в реках. Продолжается работа по обследованию жилых помещений и подсчету ущерба. Как уточнили в министерстве, муниципальные комиссии созданы во всех органах местного самоуправления Абыйского и Оймяконского районов, они проводят обход и формируют заключения.