МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ совместно с университетами занимается проработкой рекомендаций по переходу на национальный мессенджер Max. Об этом ТАСС сообщили в Минобрнауки РФ.

"В настоящее время конкретные рекомендации по переходу на национальный мессенджер Max и построению на его основе цифровых экосистем прорабатываются Минобрнауки России во взаимодействии с университетами", - говорится в сообщении.

Ранее в Минпросвещения РФ сообщили, что платформу для общения учителей с родителями и учениками "Сферум" интегрируют в новый национальный мессенджер Max к сентябрю 2025 года. Предполагается, что на новой платформе будут представлены ключевые функции "Сферума" и актуальные сервисы для образования.