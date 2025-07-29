МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Система автоматического выявления и маркировки контента, созданного с применением искусственного интеллекта (ИИ) и способного, в том числе, повлиять на политический процесс, должна быть внедрена в России. Как сообщил ТАСС сенатор, член генсовета "Единой России" Сергей Перминов, в парламенте уже начались заседания экспертного совета, посвященные этой теме.

26 июля глава ЦИК России Элла Памфилова призвала парламентариев разработать законодательные рамки для применения технологий ИИ в избирательном процессе. По ее словам, соответствующее регулирование в настоящее время фактически отсутствует, что создает риски для легитимности выборов. В беседе с ТАСС Перминов назвал призыв главы ЦИК своевременным и обоснованным. Как отметил парламентарий, в дальнейшем масштабы этого вызова будут только нарастать.

"Необходимо, чтобы выявление, маркировка и при необходимости удаление такого контента происходили максимально быстро, в перспективе - автоматически, с применением специализированных комплексов, которые будут обозначать ИИ-материалы для конечного пользователя. Важно не допустить, чтобы ИИ формировал реальность, враждебную человеку", - подчеркнул Перминов.

Как отметил сенатор, прежде необходимо выстроить нормативное регулирование как в отношении самого ИИ-контента, так и по части его технического распознавания, включая сплошной анализ видеотрафика. "Задача сложная, но решаемая. В парламенте уже начались заседания экспертного совета, посвященные этой теме", - сообщил политик.

Он добавил, что проблема вбросов и дипфейков ощутима и в работе "Единой России". По его словам, их выявление и опровержение уже закрепилось в партии как отдельное направление. "Возникающие угрозы купируются в оперативном порядке. Однако для всех очевидно, что требуется систематизация подхода, выработка категориального аппарата и законодательных рамок", - заключил он.