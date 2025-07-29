Российские школьники поблагодарили Ким Чен Ына за возможность отдохнуть в КНДР

СЕУЛ, 29 июля. /ТАСС/. Российские школьники написали письмо лидеру КНДР Ким Чен Ыну и выразили благодарность за возможность отдохнуть в детском лагере в народной республике. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

28 июля в Международном лагере "Сондовон" прошел "Вечер дружбы" участников российско-корейской смены, мероприятие посетил заместитель председателя центрального комитета Социалистического союза патриотической молодежи КНДР Ким Сон Иль. Агентство отмечает, что российские участники смены зачитали письмо в адрес председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына и "с почтением передали его ответственным работникам".

Кроме того, российские школьники в ходе вечера поделились своими впечатлениями от знакомства с корейскими сверстниками и от жизни в лагере, "выразили благодарность уважаемому товарищу Ким Чен Ыну за возможность насладиться [отдыхом] в прекрасном лагере". Участники смены из РФ и КНДР подготовили совместный концерт, на котором были исполнены танцевальные и музыкальные номера, что укрепило чувство дружбы между детьми двух стран, указывает ЦТАК.

Ранее агентство сообщало, что 22 июля в лагере "Сондовон" открылась российско-корейская смена, тогда состоялась соответствующая церемония. Аналогичная смена прошла в лагере в 2024 году. В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин поблагодарил КНДР, в том числе лидера страны Ким Чен Ына, за организацию отдыха для детей погибших участников СВО.