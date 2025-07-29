Кабмин не поддержал идею наносить на продукты знаки об избытке сахара и жиров

В правительстве решение объяснили тем, что требования к маркировке установлены техрегламентом Таможенного союза

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Правительство не поддержало законопроект, которым предлагается наносить предупреждающие обозначения на продукты с большим количеством калорий, насыщенных жиров, сахара и натрия. Заключение кабмина есть в распоряжении ТАСС.

"Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - говорится в документе.

Депутаты предлагают ввести для таких продуктов знаки: "Избыток калорий", "Избыток сахара", "Избыток насыщенных жиров", "Избыток натрия". Согласно законопроекту, такими обозначениями может быть дополнена существующая маркировка. В документе изложены конкретные требования к предупреждающим знакам: они должны быть яркими и достаточно крупными.

Парламентарии свою инициативу объясняют тем, что употребление таких продуктов в большом количестве может навредить здоровью. Они ссылаются на данные Росстата, согласно которым наблюдается рост числа людей с ожирением и сахарным диабетом как среди взрослых, так и детей.

Изменения предлагается внести в закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов". Поправки инициированы группой депутатов от партии "Новые люди" - во главе с заместителем руководителя фракции Сарданой Авксентьевой.

Аргументы правительства

В правительстве свое решение объяснили тем, что требования к маркировке установлены техническим регламентом Таможенного союза. Этим документом уже закреплено, что при маркировке пищи нужно указывать рекомендации или ограничения по употреблению (в том числе для случаев, когда возможен вред здоровью). Там же описаны требования к внешнему виду обозначений.

Помимо этого, требования к продуктам определены Договором о Евразийском экономическом союзе и принятыми на его основе техническими регламентами. Соответственно, это не относится к предмету регулирования закона "О качестве и безопасности пищевых продуктов".

В кабмине также отметили, что к некоторым продуктам предупреждения вряд ли могут быть применимы. "В случае реализации положений законопроекта представляется затруднительной маркировка отдельных пищевых продуктов (сахар, мед, сода и другие)", - указано в документе.

Правительство обратило внимание и на то, что для реализации инициативы понадобятся дополнительные бюджетные средства. "Законопроект в нарушение требований статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации не содержит норм, определяющих источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств", - заключили в кабмине.