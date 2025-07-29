Как сообщили в УМВД России по региону, в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело

ХАБАРОВСК, 29 июля. /ТАСС/. Полицейские в Хабаровском крае задержали местного жителя, который вырастил на своем огороде более 2,5 тыс. кустов конопли. Об этом сообщили в управлении МВД России по Хабаровскому краю.

"В Хабаровском районе полицейскими задержан подозреваемый в культивировании свыше 2,5 тыс. наркосодержащих растений", - говорится в сообщении.

Коноплю безработный 32-летний житель села Сергеевка выращивал на своем приусадебном участке. По словам фигуранта, он самостоятельно посадил семена конопли среди культурных растений, чтобы замаскировать их, ухаживал за ними. Растения нужны были ему для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело, в отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Наркосодержащие растения изъяты полицейскими и будут уничтожены по решению суда.