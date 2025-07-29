Главным источником оказалось поведение коллег

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Токсичность и сплетни между коллегами, а также проблемы с руководством - главные источники стресса на работе у россиян. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

В опросе приняли участие 1 600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

"За последний год число недовольных сослуживцами россиян выросло вдвое: главным источником стресса на работе 14% опрошенных назвали поведение коллег (в 2024 таких было 7%). В сослуживцах раздражает токсичность, склонность к сплетням, грубость, недоброжелательность, стервозность, глупость, суетливость и прочее", - говорится в итогах исследования.

На второй строчке среди источников стресса на работе - отношение руководства (13%), на третьем - непрофессионализм команды (8%). Также 6% респондентов назвали основной причиной своей нервозности низкую зарплату, по 5% - непрофессионализм начальства и поведение клиентов. Кроме того, россиян раздражают нечетко сформулированные задачи, высокая нагрузка и отсутствие организованности на работе (по 4%).

Отмечается, что мужчины чаще испытывают стресс из-за некомпетентности начальства, недостаточной оплаты труда, выплат с задержками и большой нагрузки, тогда как женщины острее реагируют на поведение коллег, руководства и клиентов.