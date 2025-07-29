Судья соревнований Артем Лебедев отметил, что отдельных требований по локализации автомобилей в регламенте нет

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Представители ведущих технических вузов России - участники инженерных соревнований "Формула студент" за год с нуля создают гоночные автомобили, степень локализации которых составляет 70 и более процентов. Об этом рассказал ТАСС судья соревнований Артем Лебедев.

Инженерные соревнования "Формула студент" проводятся в несколько этапов. Участвуют не только столичные вузы, но и университеты из регионов, а также представители других стран. В течение года команды в рамках строгого регламента разрабатывают и строят гоночные машины, а затем на практике стараются доказать, что именно их автомобиль является лучшим. Победителей определяют по сумме баллов за все дисциплины.

"Если оценивать эти машины как серийное изделие, созданное на предприятии, то многие из них смогли бы получить справку, необходимую для подтверждения российского производства. Это отечественный продукт со степенью локализации 70 и более процентов", - рассказал собеседник агентства.

По словам Лебедева, отдельных требований по локализации автомобилей в регламенте нет. Участники могут брать любые детали, в частности, они используют двигатели от зарубежных мотоциклов, а также зарубежные спортивные амортизаторы. При этом выпускные системы, рама и узлы подвески - собственного производства.

Испытания автомобилей делятся на два типа. Во время статических участники представляют свои проекты жюри, обосновывают технические решения и демонстрируют бизнес-план для серийного производства. Иногда привозят незавершенные проекты, которые не выйдут в финал, чтобы получить обратную связь от экспертов и судей, изучить работы конкурентов, рассказал Лебедев.

Динамические испытания проходят в формате кольцевых гонок, машины демонстрируют разгон до 75 км, скорость на поворотах, время прохождения трассы и расход топлива.