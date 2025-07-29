"Авито услуги": курсы слесарного дела стали популярнее на 57% во II квартале

Курсы электриков стали искать на 48% чаще, а интерес к столярному делу увеличился на 40%, свидетельствует исследование платформы

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Спрос на курсы для представителей рабочих профессий значительно увеличился в России во II квартале 2025 года. Так, обучение слесарному делу стало на 57% востребованнее, а столярному - на 40%, свидетельствует исследование, проведенное платформой "Авито услуги", которое есть в распоряжении ТАСС.

"Наибольший интерес фиксируется к обучению по специальностям, востребованным в ключевых отраслях экономики. Во II квартале [2025 года] спрос на образовательные программы по подготовке плотников вырос более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Обучение профессии слесаря стало востребованнее на 57%, курсы электриков начали искать на 48% чаще, а интерес к столярному делу вырос на 40%", - говорится в результатах исследования.

Аналитики рассказали, что спрос подтолкнул предложение: количество объявлений на платформе с курсами, программами и индивидуальными занятиями для подготовки плотников увеличилось в четыре раза. Число предложений по обучению слесарей и столяров выросло в 2,5 раза, а электриков - в 3,5 раза.

В итогах исследования говорится, что помимо технических профессий, развиваются и направления в сфере услуг, особенно бьюти-индустрии. Интерес к курсам ногтевого сервиса за год вырос более чем в три раза, а курсы и школы парикмахеров стали популярнее на 74%. Соответственно, количество предложений по обучению маникюру увеличилось почти в восемь раз.

"Рост наблюдается и в кулинарном направлении. Спрос на кондитерские курсы вырос почти в три раза, а предложение увеличилось в шесть раз. Интерес к специальности "повар-пекарь" вырос на 30%", - отметили исследователи.

Согласно данным платформы, наблюдается положительная динамика по курсам для портных. За год интерес к этому направлению увеличился на 14%. В отличие от швей, портные имеют более высокую квалификацию и могут создавать изделие с нуля - от идеи до реализации. Объем предложений по обучению портному мастерству увеличился в 2,5 раза.