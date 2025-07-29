В результате происшествия пострадал фасад здания, доступ в квартиры жильцам ограничен

САРАТОВ, 29 июля. /ТАСС/. Эксперты обследуют подъезд дома № 4 на улице Блинова в Саратове, расположенного рядом с многоэтажкой, в которой прогремел взрыв. Там поврежден фасад, доступ в квартиры жильцам ограничен, сообщили ТАСС в правительстве Саратовской области.

25 июля в результате взрыва газа в подъезде многоэтажного дома № 2 на улице Блинова в Саратове погибли семь человек, в том числе ребенок. Также был поврежден соседний дом, №4.

"По второму подъезду дома № 4 - там есть повреждения по фасадной части, специалисты все обследуют. <…> Чтобы убедиться, все ли безопасно - может быть, потребуется усиление конструкций или нет. Эксперты должны все определить, после чего будет решено, когда можно запустить людей", - рассказали в правительстве.

Накануне специализированная организация приступила к обследованию состояния конструкций оставшихся двух подъездов в доме № 2 на улице Блинова. Они оказались наиболее повреждены при взрыве. Другие три подъезда признали безопасными, жильцы вернулись в квартиры.

"Задача стоит - в максимально короткие сроки провести обследование. Насколько это возможно с учетом того, чтобы оно было проведено качественно. Специалистов достаточно", - добавили в региональном правительстве.