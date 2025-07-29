Почти половина респондентов Anketolog.ru выразили готовность работать из офиса в случае увеличения зарплаты

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Каждый четвертый россиянин, работающий удаленно, не хочет возвращаться работать в офис ни при каких обстоятельствах. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса онлайн-опросов Anketolog.ru, которые имеются в распоряжении ТАСС.

В опросе приняли участие более 1 700 россиян, работающих удаленно.

"Вернуться на работу в офис хотели бы всего 7% опрошенных. Половина (53%) вернется в офис при отсутствии альтернативных вариантов, а 41% заявили, что не хотят вернуться ни при каких обстоятельствах", - говорится в итогах исследования.

При этом половина (53%) готовы вернуться в офис в случае увеличения зарплаты. Но прибавка должна быть ощутимой - 25-50% от оклада. В то же время 19% респондентов отметили, что, если их заставят выйти в офис и поднимут зарплату, они все же предпочтут сменить место работы.

Также мотивацией выйти с удаленки могли бы стать гибкий рабочий график (54%), возможность карьерного роста (43%), компенсация расходов на транспорт (40%), оплата обедов (34%) и дополнительные бонусы (33%). Большинству (88%) опрошенных нравится работать удаленно, а явное недовольство выразили менее 2% опрошенных. Ключевые причины выбора удаленного формата - гибкий график (53%), комфортная рабочая обстановка (51%), экономия времени на дорогу (41%) и возможность больше времени проводить с семьей (40%).

Участники опроса отметили и минусы удаленного формата: снижение физической активности (42%), сложности с тайм-менеджментом (31%), отвлечение со стороны близких (25%) и ограниченные возможности для общения с коллегами (25%). По данным исследования, основной сложностью удаленной работы является размытие границ между рабочим и личным временем. Так, 28% респондентов регулярно выполняют рабочие задачи в нерабочее время. Еще 61% опрошенных в той или иной степени занимаются личными делами в рабочее время, причем чаще всего это бытовые дела (61%), заказ продуктов и еды (34%), мониторинг социальных сетей (33%), общение с друзьями и семьей (33%).

Сон во время работы

Кроме того, больше половины (54%) респондентов признались, что хотя бы раз спали во время рабочего дня, из них 7% регулярно спят в рабочие часы. При этом, большинство респондентов высоко оценивают свою продуктивность при удаленной работе: 26% считают ее очень высокой, 41% - скорее высокой. У 48% респондентов работодатели отслеживают рабочую активность, причем у 21% контроль рабочей деятельности проводится регулярно.

"Исследование демонстрирует, что удаленная работа - наиболее предпочтительный формат для многих специалистов. Ключевые преимущества - гибкий график, домашний комфорт и экономия времени явно перевешивают возможные недостатки. Более 40% не хотят возвращаться к офисным будням", - отметила главный редактор Института общественного мнения "Анкетолог" Кристина Мишалкина.