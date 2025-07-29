Это связано с усилением мер безопасности, отметил губернатор региона Михаил Котюков

КРАСНОЯРСК, 29 июля. /ТАСС/. Временные ограничения работы мобильного интернета в Красноярском края связаны с усилением мер безопасности и профилактикой сетевых угроз. Об этом сообщил губернатор Михаил Котюков в Telegram-канале.

С вечера 26 июля жители Красноярска почувствовали перебои в работе мобильного интернета у операторов МТС, Т2, "Билайн", Т-Мобайл, "Мегафон". Автоинформатор службы поддержки оператора Т2 сообщил, что перебои не зависят от работы операторов.

"Вижу все ваши сообщения с просьбой прокомментировать временные ограничения работы мобильного интернета. Это связано с необходимостью усиления мер безопасности в определенных территориях Красноярского края, исходя из данных об оперативной обстановке и для профилактики сетевых угроз", - написал Котюков.

По словам губернатора, аналогичные мероприятия проходят сейчас и в других регионах нашей страны. "Прошу с пониманием отнестись к этой ситуации. Защита жителей и инфраструктуры - важнейший вопрос сегодня", - добавил Котюков.

Перебои с мобильным интернетом наблюдается во всех районах Красноярского края, а также в пригороде. Из-за этого плохо работают сервисы доставки продуктов, есть сложности со снятием наличности в банкоматах и вызовом такси. Прокуратура Красноярского края организовала проверку по факту повешения стоимости услуг служб такси, которая произошла с 26 июля.