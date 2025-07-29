Аграрии Краснодарского края в июле 2025 года собрали 8,5 млн тонн зерновых культур, что на 30% меньше, чем в 2024 году

КРАСНОДАР, 29 июля. /ТАСС/. Превышение климатической нормы и систематическая затяжная засуха превращают Краснодарский край в зону рискованного земледелия, а почва становится неблагоприятной. Об этом сообщил ТАСС доктор сельскохозяйственных наук, заведующий отделом селекции и семеноводства кукурузы Национального центра зерна им. П. П. Лукьяненко Анатолий Супрунов.

Аграрии Краснодарского края, являющегося одним из основных сельскохозяйственных регионов РФ, собрали в июле 2025 года урожай зерновых в объеме 8,5 млн тонн, что почти на 30% ниже, чем в 2024 году. Также был введен краевой режим чрезвычайной ситуации в девяти районах из-за засухи для поддержки сельхозпроизводителей. Предварительный ущерб был оценен в 1,5 млрд рублей.

"Чем хуже условия для культуры, тем больше рисков для того, что продуктивность у культуры будет меньше. К сожалению, Кубань у нас стала зоной рискованного земледелия. И зона выращивания, климат поменялись. В центрально-черноземной полосе, где-то в Рязанской области, Белгородской и Курской областях, в более северных регионах, условия для роста и развития растений стали более благоприятными. И они там получают самые высокие урожаи кукурузы на сегодняшний день", - сказал ученый.

Он также добавил, что при высоких температурах растение начинает активно забирать влагу из почвы - это своего рода механизм охлаждения, иначе оно просто не выживет. Однако при засухе, когда влаги не хватает, рост растения замедляется, и оно начинает "сжиматься". По словам эксперта, хотя можно выводить более засухоустойчивые гибриды культур, полностью преодолеть влияние таких стрессов невозможно.

Член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко ранее сообщал ТАСС, что уменьшение водных ресурсов на фоне увеличения населения, развития промышленности и дефицита осадков, а также продолжительная засуха в Краснодарском крае могут повлиять на способность региона получать рекордные урожаи.

Об изменении климата

Как сообщала ТАСС начальница отдела гидрометеорологического обеспечения Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлана Попова, температура воздуха в Краснодарском крае превышает климатическую норму на 3-4 градуса.

По данным Субтропического научного центра РАН, с июня по сентябрь 2024 года дефицит осадков и высокие температуры нарушили процесс созревания плодов, снизив их качество и объем. Ученые считают, что такая смена экстремальных условий из года в год подчеркивает необходимость адаптации аграрных методов к климатическим изменениям.