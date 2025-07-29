Володин назвал участников СВО лучшей частью российского общества

Председатель Госдумы отметил, что участники спецоперации совершают поступки, "подвергая риску свою жизнь во имя страны и ее граждан"

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Участники специальной военной операции являются лучшей частью российского общества - они осознанно сделали выбор в пользу защиты Родины. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Участники специальной военной операции - люди, которые приняли решение защищать страну. Такая возможность есть у всех. Это выбор. Лучшая часть нашего общества - наши солдаты и офицеры", - сказал Володин в ролике, опубликованном в Telegram-канале.

Он отметил, что участники спецоперации совершают поступки, "жертвуя собой, подвергая риску свою жизнь во имя страны, ее граждан". "Это особые люди. Поэтому, когда мы говорим о новой элите, те, кто сегодня защищает нас, - ее часть. Им поклон, слова благодарности. Все мы перед ними в долгу", - подчеркнул Володин.

"Надо сделать все, чтобы они ни в чем не нуждались, так же, как и их семьи", - отметил председатель Госдумы.