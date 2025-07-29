В пресс-службе МЧС сообщили, что в ПВР находятся шесть человек

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС разобрали более половины завалов на месте частичного обрушения дома в Астрахани. Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС, для жильцов дома развернут пункт временного размещения.

"Пожарно-спасательные подразделения разбирают завалы при помощи тяжелой инженерной техники. В настоящее время разобрано более 370 куб. м (более половины) поврежденных конструкций", - говорится в сообщении.

Кроме того, для жильцов поврежденного дома развернут пункт временного размещения вместимостью 100 человек. "На данный момент в нем находятся шесть человек. Остальные разместились у родственников и знакомых. На сегодня запланировано продолжение работ по разбору завалов и оказание помощи людям. Прорабатывается вопрос проведения безопасной эвакуации имущества", - заключили в МЧС.

Следственным управлением СК РФ по региону возбуждено уголовное дело по факту обрушения части подъезда жилого дома по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293 (халатность) и ст. 168 (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности) УК РФ. Власти города ввели режим ЧС, владельцам частично или полностью разрушенных квартир выплатят компенсации.