Генеральный продюсер студии Юлия Осетинская рассказала, что детская аудитория предпочитает комедии, фэнтези, приключения и фантастику

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Комедия, приключения, фэнтези и фантастика - наиболее востребованные жанры кино среди детской аудитории. Об этом сообщила ТАСС генеральный продюсер киностудии "Союзмультфильм" Юлия Осетинская.

"Согласно нашему исследованию "Отношение детей к анимации и потреблению медиа", - оно было проведено "Союзмультфильмом" и телеканалом "Мультиландия" - детская аудитория предпочитает четыре основных жанра: комедии, приключения, фэнтези и фантастику", - сказала она.

Осетинская также отметила, что сейчас во всем мире происходит глобальная трансформация жанровой палитры кино: появляются интеллектуальные хоррор-проекты, авторское кино получает зрительские премии, камерные драмы - признание. "Вертикальные TikTok сериалы суперкороткого формата завоевывают мир. Фактически происходит формирование новой жанровой системы", - добавила она.

Собеседница агентства обратила внимание на то, что цифровизация "радикально изменила паттерны потребления" аудитории. По ее словам, сегодня доминируют сверхкороткие форматы (до 1 минуты - прим. ТАСС), при этом технология анимации (2D/3D - прим. ТАСС) перестала быть определяющим фактором: на первый план вышли качество нарратива и харизма персонажей.

"Любопытно, что возрастные границы восприятия сместились: младшей аудитории интересны более сложные темы, хотя базовые ценности (дружба, любовь, самореализация) остаются неизменными", - заключила Осетинская.