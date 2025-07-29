По результатам исследования "Литрес", перед началом карьеры писателя 77% респондентов работали в других сферах, тогда как 23% сразу начали писать

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Книжный сервис "Литрес" провел исследование, в ходе которого выяснилось, что 80% digital-авторов и чтецов аудиокниг совмещают литературную деятельность с основной работой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сервиса.

Кроме того, 80% авторов, участвовавших в опросе, получают доход не только от написания книг, в то время как 20% полностью посвящают себя литературной деятельности. Аналогичная ситуация наблюдается и среди чтецов аудиокниг. Также, перед началом карьеры писателя 77% респондентов работали в других сферах, тогда как 23% сразу начали писать. Среди чтецов аудиокниг 16% начали зарабатывать на озвучивании с самого начала, а 84% изначально трудились в других областях.

Авторы, совмещающие писательство с другой работой, чаще всего заняты в науке и образовании (11,7%), затем идут информационные технологии (10,1%) и искусство, развлечения и массмедиа (7,5%). Чтецы преимущественно работают в сфере искусства и медиа (18%), далее следуют IT (10,5%) и наука (9,2%).

59% авторов планируют полностью посвятить себя писательству, а 41% - продолжать работать в двух направлениях. Среди тех, кто хочет уйти в литературу, 10% работают в продажах, по 9% - в IT и науке, а 8% - в искусстве и медиа.

58% чтецов намерены заниматься только озвучкой, а 42% - работать в двух сферах. Чтецы, желающие стать профессионалами только в озвучивании, в основном работают в искусстве и медиа (17%), науке (8%) и маркетинге (7%).

Основные причины для перехода к полному творчеству: желание заниматься любимым делом (86%), больше времени для творчества (60%) и возможность гибкого графика (40%).