В пресс-службе челябинского аэропорта сообщили, что причиной отмены стал сбой в работе информационных систем авиакомпании

ЧЕЛЯБИНСК, 29 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" отменила утренний и дневной рейсы из Челябинска в Москву по причине сбоя в работе информационных систем, сообщили ТАСС в пресс-службе челябинского аэропорта.

"Причина - сбой в работе информационных систем авиакомпании "Аэрофлот", - сказали в пресс-службе.

По данным онлайн-табло челябинского аэропорта, отменен рейс СУ 1093, который должен был отправиться по маршруту в 06:05 (04:05 мск). Кроме того, отменен рейс СУ 1095, отправление которого было назначено на 14:55 (12:55 мск).

Накануне в пресс-службе челябинского аэропорта сообщали ТАСС, что отменены рейсы "Аэрофлота" в Москву SU 1094, SU 1420, SU1422. Причиной также стал сбой информационных систем авиакомпании.