В лесах Тувы вновь ввели режим ЧС из-за угрозы пожаров

Глава региона Владислав Ховалыг сообщил, что за сутки в республике зафиксировали 24 возгорания

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации снова введен в лесах Тувы из-за установившейся жаркой погоды и угрозы роста числа пожаров. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг.

В первый раз режим ЧС в лесах Тувы был введен 22 июля. В регионе установилась жаркая, ветреная погода, что привело к росту числа пожаров. Однако уже 25 июля он был снят, так как в регионе прошли дожди, большая часть пожаров была потушена.

"Ситуация с пожарами в лесах республики тревожная. Сухая жаркая погода поспособствовала увеличению их количества. <...> Приняли решение об установлении режима ЧС в лесах регионального характера на всей территории Тувы. Тесно взаимодействуют силы, средства Минлесхоза и муниципалитетов. Запросили помощь у соседних регионов", - написал Ховалыг.

По словам главы Тувы, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано уже 24 пожара. "Огнем охвачено 870 га нашей тайги, и эта цифра, к сожалению, растет. Главная причина - сухие грозы", - добавил Ховалыг.

Синоптики Среднесибирского УГМС прогнозирует в Туве 29 и 30 июля сильную жару до плюс 38 градусов и выше. Для помощи в тушении пожаров в регион направлено 50 парашютистов и десантников федеральной Авиалесоохраны.