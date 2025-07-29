Начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Брынцева сообщила, что в регионе ожидаются ливни

ХАБАРОВСК, 29 июля. /ТАСС/. Циклон с западных регионов страны принесет ливни в центральные и северные районы Хабаровского края, объявлено штормовое предупреждение, сообщила ТАСС начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Брынцева.

"Смещается западный циклон с фронтальными разделами. Сейчас он оказывает влияние на Амурскую область, где идут дожди, местами сильные. Сегодня ночью через Еврейскую автономию циклон выйдет на территорию Хабаровского края. На 30 и 31 июля дано штормовое предупреждение - в центральных и северных районах ожидаются сильные дожди, местами очень сильные и сильные ливни", - сказала Брынцева.

Ожидается ветер со скоростью 15-20 м/с, не исключена гроза с сильными порывами ветра. Циклон испортит погоду также в южных и восточных районах края.

"Что касается температуры воздуха, то к нам пришла более прохладная масса, а теплый воздух тропических широт, отмечавшийся весь месяц, отступает. Основной температурный фон был 28-33 градуса, что на 4-5 градусов выше нормы, а сейчас - 25-30 градусов, что на 1-2 градуса выше нормы", - сказала Брынцева.

Во второй половине недели циклон сместится к Сахалину.