В одном из районов Киева СБУ и полиция проводят "контрдиверсионное" мероприятие

Правоохранители проверяют документы, осматривают авто, отдельные здания и помещения

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) и полиция в Деснянском районе Киева проводят "контрдиверсионное" мероприятие, в рамках которого, в частности проводится усиленная проверка документов и автомобилей.

"СБУ и Нацполиция проводят мероприятия по безопасности в Деснянском районе Киева. <...> Основной целью является проверка антитеррористической (контрдиверсионной) защиты мест массового пребывания людей <...> Во время их проведения возможны ограничения прохода и проезда по улицам города, проверка документов граждан и осмотр автотранспорта", - говорится в сообщении столичного управления СБУ в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Во время мероприятий по безопасности правоохранители проводят осмотр территории и отдельных зданий и помещений", - добавили там.

В СБУ призвали население "с пониманием отнестись к возможным неудобствам".

Ранее в Киеве, а также в крупных городах Украины, неоднократно проходили акции протеста против закона, подписанного Владимиром Зеленским, который фактически ликвидирует независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).