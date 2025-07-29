Эта мера распространяется на Верхнехавский и Новоусманский районы

ВОРОНЕЖ, 29 июля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера в сельском хозяйстве установлен в Верхнехавском и Новоусманском районах Воронежской области, пострадавших из-за непогоды 13-14 июля. Соответствующий указ губернатора Александра Гусева опубликован на портале правовой информации.

"Установить на территории Воронежской области <…> режим чрезвычайной ситуации регионального характера в сельском хозяйстве и установить региональный уровень реагирования для органов управления и сил Воронежской ТП РСЧС. Границами территории, на которой устанавливается режим чрезвычайной ситуации, определить административные границы территорий Верхнехавского и Новоусманского муниципальных районов Воронежской области", - говорится в документе.

13-14 июля по ряду территорий Воронежской области прошел мощный ливень с градом, грозой и ураганным ветром, наибольший ущерб сельскохозяйственным посевам был причинен в Верхнехавском и Новоусманском районах. В связи с чем губернатор поручил до 1 августа предоставить в минисельхоз региона "уточненные данные по площадям гибели сельхозкультур" и размерам ущерба от непогоды.